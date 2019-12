Calciomercato Napoli, siamo in chiusura per Lobotka: le parti sono vicinissime (Di lunedì 30 dicembre 2019) Calciomercato Napoli, siamo in chiusura per Lobotka: le parti sono vicinissime Calciomercato Napoli Lobotka Napoli sempre più vicino a Lobotka! È questo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Il club azzurro è infatti in missione a Madrid, dove c’è Maurizio Micheli che sta rappresentando la società per incontrare il Celta Vigo. Il Napoli ha presentato un’offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Celta ha abbassato la sua valutazione di Lobotka a 20 milioni senza bonus. Insomma le parti sono davvero ad un passo dalla chiusura. A confermare la vicinanza dell’affare è anche il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che su Twitterscrive: “Lobotka vede Napoli! Da 12 più 3 a 15 più 3 milioni di bonus. Il centrocampista ha accettato un contratto da 1,8 a stagione più bonus. Oggi le basi, chiusura in pochi giorni“ PER LEGGERE TUTTE LE ... Leggi la notizia su forzazzurri

