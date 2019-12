Australia in fiamme, temperature di oltre 40 gradi e venti forti: 100 incendi ancora da domare. Le immagini (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non accenna a migliorare l’emergenza incendi in Australia. Decine di migliaia di residenti e turisti nello stato di Victoria sono stati invitati dalle autorità a lasciare le città. La situazione è resa ancora più difficile dalle temperature di oltre 40 gradi e dai venti molto forti. Sono oltre 100 gli incendi ancora non domati in tutto il Paese. I più grandi sono vicino alla città di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud, dove oltre 300mila persone hanno firmato una petizione per chiedere la cancellazione dei fuochi d’artificio di Capodanno, così da poter usare quei soldi per combattere gli incendi. L'articolo Australia in fiamme, temperature di oltre 40 gradi e venti forti: 100 incendi ancora da domare. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

