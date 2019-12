Uomini e Donne | anticipazioni | Giulio Raselli annuncia la sua scelta

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 29 dicembre 2019)è pronto a fare la suaal Trono Classico diÈ stata registrata ieri 28 dicembre una nuova puntata del Trono Classico di, doveha finalmente detto di essere pronto a fare la sua. Il tronista si è legato particolarmente a Giovanna Abate e Giulia D’Urso, per questo è stato indeciso per molto tempo. A quanto pare però è finalemente riuscito a capire quale delle due ragazze ha fatto davvero breccia nel suo cuore.dopo la scorsa registrazione ha raggiunto Giovanna in camerino. I due si sono lasciati andare a baci, abbracci e tenerezze, lui ha anche parlato al telefono con la madre della corteggiatrice. Si passa poi alle esterne, il tronista ha portato La D’Urso in un castello, i due hanno affrontato discorsi importanti ma non è scattata la passione, sono qualche bacio a stampo. Giulia lo ha sentito ...

