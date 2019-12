Male la prima squadra | bene l’U17 élite | il Cus Avellino gioisce a metà 

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Non è stato proprio un ottimo fine settimana quello in casa Cus. Ladi mister Venezia ieri è scesa sul campo del Città di Palma per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Campania. Non riesce a vincere la gara d’andata la compagine irpina che con un pizzico di propria superficialità e con molte scelte discutibili del direttore di gara, resta sconfitta con un 5-2. Marcature di Galeotafiore per gli irpini, invece, l’U17di mister Adesso che con un sonoro 12-4 vince il derby irpino al Palamontoro contro l’Azione Cattolica Piano. Poker di Frongillo Ettore, tris di Gaeta e del ritrovato Fiore e doppietta di capitan Ruggiero a tabellino per il Cus. L'articololal’U17: il Cusproviene da Ante24.it.

borghi_claudio : @SaremmoF Le risulta male, lo scorso anno la legge è stata approvata in prima lettura alla Camera con emendamenti e… - hateminusone : @MILANOXUXICOCA Prima li ignoravo nel 2020 ho deciso di trattarli male yess - forsammyy : RT @gleescovers: la brotp dei 3racha mi fa proprio piangere male tanto quanto mi facevano piangere scott e stiles in teen wolf la prima bro… -