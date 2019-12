LIVE Sci alpino | Combinata Bormio 2019 in DIRETTA | Kilde precede Paris | Tonetti da podio!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA PROVA DI SUPERG 11.46 Dopo i primi 20 comanda il norvegesecon 3 centesimi su, 35 su Kriechmayr e 77 sullo svizzero Meillard, grande favorito per la vittoria, essendo uno slalomista. Pinturault è settimo a 0.97, il francese dovrebbe giocarsela con Meillard. Bene anche Riccardo, nono a 1″60: l’azzurro può giocarsi il11.45 L’austriaco Strolz paga dazio: è 13° a 2″22. 11.43 L’americano Bennett è 11° a 1″94, ormai fuori gara, trattandosi di un discesista. 11.41 Fa paura lo svizzero Loic Meillard, è quarto a 0.77. E’ uno slalomista, diventa a questo punto il favorito n.1 per la vittoria. 11.39 Il russo Trikhichev, specialista dello slalom, si difende abbastanza bene e chiude 11° a 2″24. Può recuperare posizioni nella seconda manche. 11.37 Ottima gara ...

