L’Iss libera 9 macachi dopo 11 anni | Lav | “Speriamo blocchino i test a Torino”

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dall’Istituto superiore di sanità “un segnale importante e un altro passo decisivo nella battaglia contro la sperimentazione animale nel nostro Paese. Alla vigilia di Natale, infatti, noveutilizzati per studi di immunologia” dal 2008, “sono statiti nel Centro di recupero di Semproniano, centro con cui la Lega antivivisezione collabora dae dove sono già ospitate due colonie dismesse dai laboratori dell’Università di Modena e di Padova, proprio grazie al lavoro dell’associazione”. Lo sottolinea in una nota la stessa Lav, chela vicenda dell’Iss torna a puntare i riflettori sulla conata sperimentazione suidi Torino, e chiede al ministro della Salute di revocare l’autorizzazione ai. Per l’associazione sono “importanti le parole del preside dell’Iss Silvio Brusaferro, al ...

