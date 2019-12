Freccette | Mondiali 2020 | i risultati dei quarti di finale Michael van Gerwen va al

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si sono disputati idideidi, che non hanno riservato particolari sorprese, dato che vanno in semii principali favoriti del seeding ancora rimasti in tabellone. Avanza infatti il numero uno del tabellone, l’olandesevan, che spazza via con un netto 5-2 la principale sorpresa del torneo, il lituano Darius Labanauskas, ed in semise la vedrà con l’inglese Nathan Aspinall, testa di serie numero 12, che batte per 5-3 il belga Dimitri Van den Bergh, numero 29. Nella parte bassa del tabellone lo scozzese Peter Wright, settimo favorito del seeding, piega per 5-3 l’inglese Luke Humphries, e nel penultimo atto del torneo iridato si scontrerà con il gallese Gerwyn Price, numero 3, che nell’ultimo match di giornata ha battuto l’inglese Glen Durrant, 27 del seeding, per 5-1. Di seguito il riepilogo completo ...

