Domenica In | la Gregoraci ascolta i consigli di Fox | il futuro è Briatore

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’ultima puntata diIn per l’anno 2019 è stata sicuramente densa di emozioni: la padrona di casa, Mara Venier, ha accolto nel suo salotto tantissimi ospiti, che uno dopo l’altro, hanno regalato un pezzo della loro storia al pubblico. Tra questi anche Elisabetta, arrivata in studio direttamente da Dubai, dove ha passato le vacanze con il figlio. La, come gli altri ospiti, ha ricevuto le previsioni per ilda parte dell’astrologo Paolo Fox. Nel suo caso, però, l’oroscopo sembra quasi stato studiato ad hoc. Casualità stellare o meno, infatti, le parole di Fox hanno toccato la sfera sentimentale. E si sa, la vita amorosa dellasta attualmente infiammando il gossip. L’acquario negli ultimi due mesi si è molto affaticato per via della consapevolezza che bisogna cambiare vita e regolarsi. Bisogna rivedere i ...

GabrieleFalzet1 : RT @CorriereCitta: Elisabetta Gregoraci: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Domenica In - chiodo_eugenio : Scusatemi tutti ma vedere una bellla ragazza a domenica in come la Gregoraci mi rende orgoglioso di essere calabrese #DomenicaIn - CorriereCitta : Elisabetta Gregoraci: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Domenica In… -