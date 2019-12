Canone Rai | aumentata la soglia di esenzione per gli over 75

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)Rai, è stataladiper gli75. Il limite è stato portato a 8mila euro rispetto agli attuali 6.731,98 euro. ROMA –Rai, aumenta ladiper gli75. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il gno ha deciso di alzare il limite a 8mila euro rispetto agli attuali 6.731,98 euro. La misura causerà un minor gettito di 20 milioni di euro. Anche in questo caso tutti i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. Non è chiaro come funzionerà la domanda con il Mise e il ministero dell’Economia che si sono riservati di dare ulteriori informazioni nelle prime settimane di gennaio. Un ulteriore risparmio in vista per gli75 che hanno sempre chiesto al gno di tagliare i costi delRai per riuscire a utilizzare i soldi della pensione anche per altri acquisti. LadelRai per ...

