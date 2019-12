Barbara D’Urso potrebbe condurre Sanremo versione Mediaset | ecco l’indiscrezione

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 30 dicembre 2019)D’ursouna speciale kermesse musicale, molto simile al ben più noto Festival di, sulle reti del biscione. E’ questa la clamorosa indiscrezione che si legge dalle pagine del Settimanale Vero. A quanto sembra, quindi, gli alti dirigentistarebbero pensando a lanciare un nuovo show conD’Urso. LaNazionale non ha ancora detto nulla a riguardo. Dal suo profilo Instagram si nota come, al momento, non sembra pensare molto al lavoro… anzi! Questo periodo di feste la sta aiutando a staccare la spina e a ricaricare le batterie per le nuove future conduzioni. View this post on Instagram Ultimi giorni dell’anno…#sabbia… #palme #sole ed un sorriso per voi #colcuore ❤️ A post shared byd'Urso (@carmelitadurso) on Dec 29, 2019 at 3:03am PST Il ...

