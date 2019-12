Oroscopo Ariete per gennaio 2020 | le previsioni di Paolo Fox

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Amore, emozioni, lavoro e salute.Fox ha fatto le suerelative all’del mese diper ognuno dei segni zodiacali: di seguito quelle concernenti l’Sarà un mese tutto sommato positivo per tutti coloro che sono nati sotto questo segno. L’ansia di cui ci si è fatti carico verrà abbandonata, cos così come la tensione accumulata di recente. I sentimenti necessitano ancora di maggiore stabilità ma la presenza di Venere consentirà di recuperare qualche situazione sfuggita di mano. Prima settimana diCon Venere e Marte favorevoli è necessario approfittare per avvantaggiare determinate circostanze e chiarirne altre. In particolare lunedì 6sarà una giornata favorevole agli incontri. La settimana sarà un concentrato di emozioni, tenendo conto del fatto che il 1 del mese si dovrà già ...

news_confusenet : Oroscopo Ariete 29 dicembre 2019. Caterina Galloni: scelte sagge - BlitzQuotidiano : Oroscopo Ariete 29 dicembre 2019. Caterina Galloni: scelte sagge -