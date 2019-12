Ibrahimovic | “Lotterò per il Milan” Partito il toto numero della maglia

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Zlatanha accettato l’offerta del Milan e tramite i suoi profili social ha dichiarato nuovamente la sua intenzione di tornare protagonista con larossonera. Primo allenamento il 30 dicembre, ma èildi: “Amo il Milan e lotterò per questa” Più bel regalo di questo i tifosi del Milan non potevano aspettarsi sotto l’albero. Zlatanha detto sì: pronto un contratto di 6 mesi da 3 milioni a salire, in base alle presenze e alle reti siglate fino a giugno. Un’operazione che sembrava impossibile, ma la fragilità dei rossoneri sembra aver scosso l’animo dello svedese, desideroso di tornare protagonista con questa, coem lui stesso scrive sui social: “Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri ...

