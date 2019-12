Compagnia San Pio | per il Natale doni ai bimbi degenti e meno abbienti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – LaSan Pio per il sociale è stata impegnata in questi giorni di festività natalizie nelle visite alle famigliedel territorio, incontrando più di trenta nuclei familiari e distribuendo insieme a Babbotanti regali ai bambini. A seguire ci sono state le visite ai reparti di Pediatria degli ospedali San Pio e Fatebenefratelli di Benevento per alcuni momenti conviviali con le famiglie e i piccoli decenti. Soddisfatto il presidente Diego Ciullo, che dal 25 al 27 dicembre scorso, accompagnato dai collaboratori Emilio Spinello e Massimo Auciello, è stato promotore dell’iniziativa “Sorriso dagli Usa”, grazie alla collaborazione dellaSan Pio USA presieduta dallo stesso Ciullo. L'articoloSan Pio: per ilaiproviene da Anteprima24.it.

ilvaglio1 : Benevento - L'impegno per il sociale della Compagnia San Pio #compagniasanpio #benevento #diegociullo #solidarietà #benevento - antoniohd25 : Ciao amici ! Chi mi vorrà salutare potrà farlo Lunedì 30/12/19 alle ore 10,00 presso la Parrocchia San Raffae… -