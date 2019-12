Padova | non c’è più speranza per il neonato scosso dalla madre Si aggrava la posizione

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non c’è più niente da fare per il piccolo di 5 mesi finito in coma dopo essere stato violentementelo scorso 21 dicembre a Mestrino, in provincia di. Fino a 24 ore fa, i medici avevano rilevato un debole flusso sanguigno al cervello, ma oggi il quadro clinico è precipitato. Il piccolo non presenta più alcuna attività cerebrale. Da lesioni gravissime a omicidio colposo Rischia dirsi ladella29enne, finora accusata di lesioni gravissime e che ora potrebbe essere indagata per omicidio colposo. Nelle prossime ore, la commissione medica dovrà stabilire la morte del bambino e solo allora saranno staccate le macchine che lo tengono in vita. «Attendiamo notizie dall’ospedale» si limita a dire il suocero della donna. Intanto l’altra figlia della coppia, una bimba di un anno e mezzo, è stata affidata ai nonni. Il ...

Agenzia_Ansa : Neonato in coma a #Padova, non c'è attività cerebrale. La commissione dovrà decidere se è clinicamente morto. #ANSA - alex_liccardo : Mi son fatto un regalo. Non avevo cuffie Bluetooth, ho scelto queste @Plantronics #Backbeat505 da #HiFiRecord a… -