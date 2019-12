Migranti | Alan Kurdi soccorre 32 persone

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La32in acque libiche. La ONG chiede un porto sicuro per far sbarcare lea bordo. ROMA – Laha soccorso 32nella notte di Natale. L’imbarcazione della Ong Sea Eye in questo momento è in viaggio verso Lampedusa in attesa di avere comunicazione da parte di Roma o di Malta di un porto sicuro dove permettere ai profughi a bordo di sbarcare. “Nella notte – si legge in un tweet della stessa organizzazione – laè stata avvisata di un’imbarcazione in pericolo. 32sono state salvate e ora sono al sicuro, a bordo“. Lasalva 32in difficoltà Il salvataggio da parte dellaè avvenuto nella notte di Natale. Tra le 32ci sono anche dieci bambini e cinque donne, una di queste è incinta. Le operazioni di soccorso sono iniziate dopo la ...

