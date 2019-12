Microchip obbligatorio anche per i gatti dal 1 gennaio | ecco cosa cambia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Con l’arrivo del nuovo annodovranno avere il, almeno in Lombardia. Così è stato stabilito dal Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023 che ha emesso l’obbligo per iappena nati, appena adottati o appena comprati. Soddisfatto della decisione Francesco Orifici, dell’Anmvi e della Consulta regionale lombarda contro il randagismo che al Corriere della Sera spiega: “La norma non avrà valore retroattivo, saranno i padroni a decidere se microcippare o no i loro animali già presenti al 1°prossimo. Abbiamo voluto favorire una tendenza culturale, non punitiva”. Ilperfunziona esattamente come quello per i cani: un minuscolo chip dovrà essere inserito sotto pelle e permetterà l’identificazione dell’animale, utile in caso di smarrimento. Il prezzo varia dai 30 ai 50 euro e sarò ...

