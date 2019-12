Legnano, rapinatore entra armato nel McDonald’s ma scappa e si schianta (Di venerdì 27 dicembre 2019) È successo a Legnano, nel milanese: un uomo armato di pistola è entrato in un McDonald’s, tentando una rapina. Dopo essere fuggito con il malloppo, però, l’uomo si è schiantato con la sua auto, finendo per essere bloccato e arrestato dalla polizia. Il fatto ha dell’incredibile, tuttavia è accaduto davvero a Legnano, in Lombardia, poco … L'articolo Legnano, rapinatore entra armato nel McDonald’s ma scappa e si schianta proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

