Le logiche dei Cinque Stelle sono un mistero Parola di Marcucci

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Non ho informazioni sulle dinamiche interne al M5S, che devo ammettere, mi sfuggono completamente, non le capisco. Vedo però che per fortuna in tutti i passaggi parlamentari la maggioranza ha numeri a sufficienza. Ripeto, provocare elezioni anticipate in questo momento così delicato per l'Italia sarebbe una follia”. In un'intervista al Corriere della Sera risponde così Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, ad una domanda del quotidiano sulle fibrillazioni in corso tra i grillini dopo le dimissioni del ministro dell'Istruzione Fioramonti. Secondo il capogruppo a Palazzo Madama “i temi da discuteretanti, a partire da quelli della giustizia”, per la quale annuncia Marcucci, “oggi il Pd presenterà il suo ddl sulla prescrizione” in quanto “il tema della durata ragionevole dei processi non è certo esaurito dalla legge Bonafede”, precisa. Ma se “discutere in una coalizione fa ...

