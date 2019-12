Ibrahimovic-Milan | spunta il numero di maglia dello svedese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatanha scelto la casacca11 per la sua seconda avventura al– FOTO Zlatanè un nuovo giocatore del. I tifosi rossoneri possono esultare dopo aver passato alcuni giorni in ansia, preoccupati di veder saltare l’affare. Il comunicato ufficiale è arrivato puntuale e il 2 gennaio lotornerà in Italia. Intanto sul sito ufficiale rossonero, si evince quale potrebbe esserescelta daper la sua seconda avventura al. Loavrebbe scelto la 11, attualmente occupata da Borini ma secondo Sky Sport potrebbe optare per il21 ora libero a differenza dei suoi numeri tradizionali: 8, 9, 10 e appunto 11. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - AntoVitiello : AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahi… - DiMarzio : #Milan-#Ibra, manca solo l’ufficialità dell’accordo?? -