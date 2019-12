Guasto al Frecciargento | Natale in treno per decine di passeggeri

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019)da dimenticare perdiche sono rimasti intrappolati in, un, a causa di unsulla linea ferroviaria Lecce-Milano. Come ha fatto sapere Trenitalia, il personale ha fatto il possibile per mettere coloro che erano a bordo a proprio agio, che il biglietto sarà rimborsato totalmente nonostante ilfosse stato del tutto imprevedibile: “Si è trattata di uninaspettato, impossibile da prevedere“.inalIl8824, partito da Lecce e diretto a Milano, si è fermato per unnelle campagne a poca distanza dalla stazione di Fidenza, in provincia di Parma. Da quel che è emerso, si è trattato di un’avaria che ha privato ianche della corrente elettrica all’interno del: buio e (tanta) attesa, caldeggiate dalle luci degli smartphone che illuminavano ...

