Follia in ospedale | infermiere aggredisce collega | “È stressato”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Raptus diin corsia all’del Mare a Napoli nel primo pomeriggio della vigilia di Natale. Unha improvvisamente colpito con un forte pugno in pieno volto un suo. La vittima, caduta a terra per il colpo improvviso, è stata refertata e sottoposta a indagini Tac e a un breve ricovero in Osservazione per escludere conseguenze neurologiche e altri danni. L’aggressore invece ha continuato a lavorare fino alla fine del turno e poi è stato costretto in malattia per sette giorni dal responsabile del reparto. A raccontare la vicenda è “Il Mattino”. La direzione strategica della Asl Napoli 1 Centro è stata informata dei fatti e si è subito attivata per indagare sull’accaduto. Ma dalle prime indagini non è emerso il motivo dell’aggressione, ne risultano vecchie contese tra i due colleghi. Prende piede quindi la strada ...

