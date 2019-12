Firenze | lite finisce nel sangue | egiziano colpito da 11 coltellate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Federico Garau Rintracciato in breve tempo il responsabile, un romeno di 47 anni con i vestiti sporchi di. Ferito gravemente, il nordafricano è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata: ancora ignote le ragioni dellaTerrore e violenza per le strade di, dove un uomo è stato accoltellato al termine dell'ennesima rissa scoppiata fra cittadini stranieri. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale locale, il ferito verserebbe in gravissime condizioni. L'episodio, stando a quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la serata di ieri, giovedì 26 dicembre, in zona lungarno Santa Rosa. Qui numerosi residenti preoccupati avevano contattato le forze dell'ordine per comunicare la presenza di una furiosain atto fra stranieri. Dopo un acceso alterco, i ...

