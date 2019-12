Fioramonti | M5S mi attacca? Io coerente

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lorenzo, ministro dimissionario dell’Istruzione e parlamentare del Movimento 5 Stelle, probabilmente non pensava di venire contestato più ora che non è al governo che quando ne faceva parte. Per giunta trattasi di fuoco amico, da parte del suo stesso partito. Istruzione,: 'Il governo doveva avere più coraggio' "Avevo accettato il mio incarico con l’unico fine di invertire in modo radicale la tendenza" Il ministro ha rassegnato le dimissioni a causa dei pochi fondi riservati alla scuola nella manovra di bilancio. "Lascio per coerenza - aveva spiegato- serviva più coraggio". Lo stesso coraggio che la ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone (M5S) si sarebbe aspettata da lui: "Chi ha coraggio non scappa".- di cui si ricorderà la "giustificazione" per gli studenti che ...

dellorco85 : 'Trovate 3 mld o mi dimetto'...Dare ultimatum, senza avere contezza del bilancio, forse è stato impudente. E ha res… - fattoquotidiano : Fioramonti dimesso, “Mi criticano perché ho fatto ciò che avevo detto. Mi aspettavo che fosse M5s a chiedermi di on… - HuffPostItalia : Lorenzo Fioramonti: 'Ho versato ciò che dovevo. Stupiscono gli attacchi dei vertici M5s' -