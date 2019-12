Anche a Natale senza vestiti | Eva Henger fa impazzire i fan

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ludovica Marchese L’atmosfera natalizia ha spinto la bellissima Evaa fare un regalo molto speciale ai suoi follower. Dopo lo shooting in lingerie e stivali alti, i suoi fan non potevano sperare in meglio Con l’arrivo della stagione invernale e, in particolare, del, è naturale immaginarsi un’atmosfera accogliente fatta di caminetti accessi, cioccolate calde, soffici coperte in stile scozzese e un sottofondo musicale a base di musica folk. Eppure, sono sempre di più le celebrità che scelgono di trascorrere le festività al caldo, concedendosi una rilassante parentesi al mare d'inverno. Tra queste,la bellissima Evasi è messa in viaggio, facendo ricadere la sua scelta su Sharm el-Sheikh, capitale del turismo egizio. Tra sport acquatici d’eccezione, escursioni nel deserto e una barriera corallina da togliere il fiato, Eva sta trascorrendo un soggiorno ...

NicolaPorro : ?? Anche a #Natale l'imbecillario di sinistra non va in vacanza. Ecco le tre blasfemie rosse targate Dacia #Maraini,… - matteosalvinimi : Buon Natale anche a loro, che ci sono sempre! ???? - mtvitalia : E come ogni anno oltre a festeggiare il Natale, festeggiamo anche il compleanno di @mengonimarco… -