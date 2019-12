The App | la recensione | Sogni proibiti e potenzialità inespresse

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) The App, ladel film di Elisa Fuksas con Vincenzo Crea, Jessica Cressy, Greta Scarano e Maya Sansa, dal 26 dicembre su Netflix. Da un lato l'ambizione e la visione, dall'altra il risultato: è nell'equilibrio tra questi due fronti che scriviamo ladi The App, il film disponibile su Netflix dal 26 dicembre. Un'opera non certo natalizia, a dispetto della data di pubblicazione, ma intrigante e quindi sempre attuale, che la regista Elisa Fuksas ha scritto insieme a Lucio Pellegrini partendo dal lavoro realizzato per l'opera Noi, due... quattro, musicata da Riccardo Panfili. Un film piccolo, interpretato da giovani interpreti come Vincenzo Crea e Jessica Cressy, ma anche nomi più noti come Greta Scarano e Maya Sansa, che trova nell'ecosistema del popolare ...

