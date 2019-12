Leggi la notizia su universo7p

(Di giovedì 26 dicembre 2019) In soli 50sonomisteriosamente 100di cui erano state mappate, per alcunii responsabili potrebbero essere gli Alieni Misteriosamente sono scompare 100in soli 50di cui erano state mappate, per un gruppo diin ricerca internazionale guidato da Beatriz Villarroel dell’Istituto nordico di fisica teorica in Svezia e … L'articolo100in 50che? Universo7p.

Universo7p : Scomparse 100 stelle in 50 anni. Scienziati: civiltà Aliene che catturano l’energia? @Universo7p - _Il_Corvo_ : ? - mariadinazareth : ? -