Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unadi vernice nera sullache ricorda la partigiana: l’atto di vandalismo è stato denunciato dalla segreteria nazionale di Rifondazione Comunista in un comunicato. Laera stata apposta solo venti giorni fa dal VII municipio, che ha dedicato alladi– scomparsa lo scorso marzo a 93 anni – anche il giardino in Piazza Cinecittà. “Un gesto vergognoso e oltraggioso contro una protagonista della nostra Repubblica – ha commentato il segretario del Pd Nicolasu Facebook. “, nessuno può dimenticare la sua incredibile tenacia e non saranno quattro idioti ad infangarne la”. “Con grande indignazione denunciamo che aè statacon unalache ricorda la nostra compagna partigiana e comunista– si legge nel comunicato di Rifondazione ...

SkyTG24 : #Roma, imbrattata la targa in ricordo della partigiana Tina Costa - arianna20032000 : RT @fattoquotidiano: Roma, imbrattata con una svastica la targa in memoria di Tina Costa. Zingaretti: “Gesto vergognoso e oltraggioso” http… - valezuppina : RT @fattoquotidiano: Roma, imbrattata con una svastica la targa in memoria di Tina Costa. Zingaretti: “Gesto vergognoso e oltraggioso” http… -