“Resina Nova” | il mercato delle pezze di Ercolano al centro di una due giorni di eventi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ildi Resina può diventare un luogo di sviluppo per l’intero territorio vesuviano? È questa la domanda che regge la duediintitolata, che si terrà domani e dopodomani al Museo Archeologico Virtuale di via IV Novembre a. SI tratta di unche nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo lo sbarco degli Alleati in Italia, per rivendere divise militari trafugate ai convogli americani o lasciate a Napoli dagli americani. In quell’occasione si videro a Napoli i primi jeans. Con il passare dei decenni, ildi Resina si è affermato come vero e propriodi vestiti vintage. In entrambi inel foyer del museo saranno in esposizione abiti vintage deldi Resina, mentre sabato 28 alle 16.30 si esibirà in concerto la Corale Vesuviana, con il tenore Salvatore ...

