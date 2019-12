Nintendo Switch potrebbe utilizzare cartucce di gioco da 64gb nel 2020?

Leggi la notizia su eurogamer

Nintendo Switch, per quanto sia una console amata da tutti, soffre di un problema difficile da digerire: la scarsa capacità delle cartucce di gioco.Sebbene il formato scelto dalla console ibrida garantisca accesso immediato al videogioco, senza tempi di attesa e, soprattutto, senza installazione, la memoria massima di queste cartucce non supera i 32gb. Questo significa che i giochi più "esosi" devono essere tagliuzzati ulteriormente per poter entrare nella scheda.Quando ciò non è possibile, si verifica quello che molti videogiocatori, soprattutto i collezionisti, odiano: un titolo diventa digital-only, senza una versione retail a limitarne le dimensioni, oppure la versione retail esiste, ma non contiene una scheda, solo un codice download...oppure una mostruosa chimera con parte del gioco su scheda e il restante da scaricare.

