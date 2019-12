Milan, vicino l'accordo con Ibrahimovic

SkySport : ? #Ibrahimovic ?? Lo svedese vicino al ritorno al #Milan ?? Tutti gli aggiornamenti su #SkySport 24 ?… - cumdivido : È draxler il nome che segue da vicino il #Milan #discordmercato - cdr1232 : RT @SkySport: ? #Ibrahimovic ?? Lo svedese vicino al ritorno al #Milan ?? Tutti gli aggiornamenti su #SkySport 24 ? -

Santo Stefano meglio di Babbo Natale per il. Zlatanavrebbe sciolto in anticipo la riserva e deciso di accettare l'offerta dei rossoneri. Il 38enne svedese firmerà dopo la definizione dei dettagli che porteranno all'ufficialità. Per lui sono pronti sei mesi di contratto con eventuale rinnovo al verificarsi di determinate condizioni (da stabilire).aveva già giocato nelper due stagioni (2010-2012),provenendo dal Barcellona. In rossonero ha vinto uno scudetto (2011) e una Supercoppa.(Di giovedì 26 dicembre 2019)