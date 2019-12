Le dimissioni di Fioramonti e lo sguardo di Bonaccini

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Di fronte all'invocazione del coraggio ("ne serviva di più") le contro argomentazioni di tipo ordinario rischiano di essere insufficienti. Insomma cosa si può opporre senza apparire gretti quando si dimette con lettera natalizia un ministro venuto dalla fine del mondo, un nemico della merendina calo

Capezzone : La notizia nella lettera di #Fioramonti non sono le dimissioni, ma il delirio fiscale. Non gli bastavano sugar tax… - chedisagio : ?? Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dato le dimissioni - petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… -