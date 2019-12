INCIDENTI STRADALI Tragedia di Natale | coniugi muoiono a Figline Valdarno

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 26 dicembre 2019), una coppia di marito e moglie è finita contro una staccionata.di sangue a...

SanofiIT : 'Prima i bambini morivano di malattie infettive, oggi le principali cause sono tumori e traumi da incidenti stradal… - s_margiotta : In una intervista a ?@ilmessaggeroit? alcune valutazioni sugli incidenti stradali ?@SenatoriPD? - claudioc : RT @luciopicci: Italia: 261 omicidi volontari nel 2019. 0,43 per 100 mila abitanti. Tra i grandi paesi solo il Giappone è meglio. Parlateci… -