Il Bambinello nero di Palermo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Quest’anno ilnella cattedrale diè una scultura proveniente dalla Tanzania. Un dono utilizzato in questo Natale 2019 per aiutare ad accettare la sfida dell’accoglienza e della protezione dei migranti che arrivano sulle coste siciliane: “Questovuole provocare una riflessione contro tutte le forme di razzismo – ha spiegato il parroco della cattedrale, monsignor Filippo Sarullo – e aiutare a comprendere che la diversità arricchisce reciprocamente e che non può esserci futuro senza l’integrazione delle diversità”. Ilè stato portato in processione al canto del Gloria, durante la Messa della Notte presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice, da una coppia della cattedrale. La moglie è cubana, il marito un italiano. I due figli sono ministranti della Cattedrale. In cattedrale e’ allestito il bel ...

