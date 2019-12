Ibra-Milan | Zlatan dice sì al Diavolo Lo svedese torna in serie A

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019)himovicin Italia, al. A quasi 8 anni dall’ultima volta. Ne ha 38, ora, lo, ma i rossoneri lo aspettano come il Messia sportivo per risollevarsi dal punto più basso della loro storia recente (e meno recente). Dall’addio del 2012 le cose sono molto cambiate, e in peggio., l’uomo che non fa provini (come rispose lui stesso da giovanissimo a Wenger che voleva portarlo all’Arsenal), ha rotto gli indugi, sperando di fare la stessa cosa con gli incantesimi (negativi) che affliggono il. Il sì alè arrivato nelle ultimissime ore e sta scatenando l’entusiasmo dei tifosi, nonostante qualche legittimo dubbio sull’apporto a medio-lungo termine dello. Che, intanto, guadagnerà 3 milioni di euro fino a fine stagione. Nel caso dovesse, poi, raggiungere un determinato numero di gol, si guadagnerebbe ...

