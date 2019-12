Governo | Santanchè | ‘non sentiremo mancanza Fioramonti’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Fioramonti verrà ricordato per i suoi post violenti contro le Forze dell’Ordine e sessisti contro alcune donne, io ne so qualcosa. Nonla sua”. Lo scrive su Twitter Daniela, senatrice di Fratelli d’Italia.L'articolo, ‘nonFioramonti’ CalcioWeb.

MaraB73614203 : RT @DSantanche: È vergognoso che il governo spenda miliardi per il reddito di delinquenza, come lo chiamo io, e le famiglie di casal bruci… - Vito_Trecarichi : RT @DSantanche: È vergognoso che il governo spenda miliardi per il reddito di delinquenza, come lo chiamo io, e le famiglie di casal bruci… - Barbara34041885 : RT @DSantanche: È vergognoso che il governo spenda miliardi per il reddito di delinquenza, come lo chiamo io, e le famiglie di casal bruci… -