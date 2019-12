Giorgia Meloni confessione sugli uomini | “Ho avuto seri problemi…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019)si confessa in una lunga intervista a Chi, in cui ha dichiarato come vive il suo Natale da mamma e come va la sua relazione amorosa. Il Natale dicon la figlia In una lunga ed esclusiva intervista rilasciata a Chi,ha fatto delle importanti dichiarazioni e confessioni sulla propria vita privata. Oltre che un personaggio del panorama politico, infatti, è una donna e una madre, ed è questa la veste in cui si è mostrata. Le prime dichiarazioni riguardano proprio il Natale, che è del tutto cambiato da quando è diventata mamma: Da quando c’è mia figlia Ginevra il Natale è davvero perfetto, con tutta la sua magia e lo stupore che solo i bambini conservano. Ho sempre adorato il Natale anche se, essendo cresciuta senza padre, mi sembrava sempre che mancasse qualcosa. Il 25 dicembre eravamo io, mamma, mia sorella Arianna ed i miei nonni. Eravamo ...

michele70692047 : RT @carlakak: 'Sono G.Meloni,sono una mamma,sono Italiana e ho un Partito che crea lavoro... per le Procure'?? Sorella e Cognato(ex assesso… - MaraTahnee : RT @carlakak: 'Sono G.Meloni,sono una mamma,sono Italiana e ho un Partito che crea lavoro... per le Procure'?? Sorella e Cognato(ex assesso… - annamariamarco : RT @mgdj56: Ma la #Taverna chi è quella che augurava la morte agli stessi con cui ora governa?(Pd) Quindi quelli erano slogan elettorali...… -