Binotto | “L’obbligo è continuare a migliorare”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L’intervista di Mattiaai microfoni di Sky: “Hamilton? I suoi apprezzamenti ci rendono orgogliosi. Come Ferrari abbiamo l’obbligo di guardare alla vittoria”. Intervenuto ai microfoni di Sky, il team principal della Ferrari Mattiaha parlato delle sfide della Rossa per il 2020. Mattiae le sfide della Ferrari per il 2020: “L’obbligo èa migliorare” Nella prima parte della sua intervista ai microfoni di Skyha parlato delle ambizioni della Ferrari, chiamata a migliorarsi per dare continuità al nuovo ciclo. “L’obbligo è dia migliorare. Stiamo investendo sul nostro futuro a medio lungo temine“. I rapporti in casa Ferrari,: “È importante la stabilità della squadra” I miglioramenti passano anche per la stabilità della squadra. Il 2019 della ...

infoitsport : F1, parla Binotto: “Per la Ferrari l’obbligo di continuare a migliorare nel 2020” - demian_yexil : RT @CretellaRoberta: F1: Binotto, Ferrari 2020? Obbligo continuare a migliorare: 'Presenteremo macchina molto presto , l'11 febbraio https:… - CretellaRoberta : F1: Binotto, Ferrari 2020? Obbligo continuare a migliorare: 'Presenteremo macchina molto presto , l'11 febbraio… -