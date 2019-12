Ancelotti | da ex Napoli a sogno per gli inglesi

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Davide Ghilandi, presidente dell’Italian Toffees Wall, ha parlato nelle ultime ore a Radio Sportiva per dire la sua sull’esordio di Carlosulla panchina dell’Everton. Le squadresono impegnate infatti nel tradizionale “boxing day”. “Da quattro anni è arrivato un nuovo investitore in società. Ha acquisto il pacchetto di maggioranza del club e abbiamo fatto delle stagioni interessanti dopo aver fatto delle spese importanti. L’arrivo diè unper noi, ci ha sorpreso. Ora abbiamo un grande manager che ci guida”. Arappresenta già il passato. In molti si interrogano ancora su come un tecnico di tale fama e prestigio non sia riuscito a conquistare nulla di concreto in una piazza comunque ambiziosa come quella partenopea. Di certo, il passaggio all’Everton non è stato studiato dopo ...

