Alien Isolation su Switch è meglio che su PlayStation 4 - analisi comparativa

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sin dall'arrivo del porting perdi Doom 2016, siamo stati sempre più sorpresi dagli sforzi compiuti dagli sviluppatori nel portare sulla console ibrida di Nintendo dei giochi che erano stati disegnati per hardware molto più potenti. Anche negli scenari migliori, comunque, i sacrifici necessari sono stati evidenti: risoluzioni minori, frame-rate più bassi e una notevole riduzione del livello del dettaglio. Insomma, le solite cose. Con scelte ponderate, i risultati però possono apparire ugualmente buoni in relazione all'hardware. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che il portingdiè migliore delle versioni PS4 e Xbox One? Si tratta di una splendida conversione di un gioco eccezionale, uno degli action survival horror migliori dell'intera generazione. Pubblicato originariamente nel 2014 sia su console last-gen che current-gen,utilizza la ...

