Si sveglia dopo 20 giorni di coma Le prime parole sono per la moglie | «Ciao amore»

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Andrea Grilli si èto dal. Il corridore dei Falchi di Lecco era caduto ventifa scivolando sul pendio ghiacciato mentre saliva verso un rifugio sul Monte Serrada, meglio conosciuto come Resegone, sulle prealpi Orobie. Il 23 dicembre il 33enne, ricoverato all’ospedale di Bergamo da 20, ha aperto gli occhi e ha sussurrato «» allaRamona, che come ogni giorno si trovava vicino al suo letto. Sulla pagina dei Falchi di Lecco si legge l’intera vicenda, raccontata dai suoi compagni di squadra, a partire dalla caduta durante un allenamento sul monte Resegone fino all’antivigilia, in cui Andrea si èto. «È pomeriggio, è l’orario delle visite per Andrea. La sua amataRamona gli parla come sempre e Andrea ha la reazione decisiva che tutti aspettavamo. Apre gli occhi, con una nuova luce che finalmente li inonda. ...

Leggi la notizia su open.online

