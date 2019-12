Sardine | pronta la piattaforma online | ecco come funzionerà

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ladelle ‘’. Gli organizzatori: “Servirà a coordinarci tra noi”. ROMA – E’ tutto pronto per il lancio delladelle ‘’. Nei prossimi giorni dovrebbe esserela pagina web che il movimento ha creato per facilitare la comunicazione. “Per prima cosa – ha spiegato Roberto Morotti a Open – servirà per coordinarci tra di noi. Al momento l’unico canale comunicativo è Whatsapp anche se una chat con 150 persone non è assolutamente facile da utilizzare. Diventerà la principale fonte di informazione dalla quale apprendere gli spostamenti e le iniziative in corso. Non c’entra nulla con Rousseau perché nessuno sarà chiamato a votare qualcosa. Per esprimere il proprio pensiero ci sono le urne ed è lì che dobbiamo vincere“. Il team ...

