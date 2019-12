Migranti | Viminale | «Sbarchi dimezzati nel 2019 Arrivati in 11mila | il 90% in meno

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il numero deisbarcati sulle coste italiane nelè dimezzato rispetto a quello dell’anno precedente. Nell’ultimo bilancio fornito dal, gli arrivi nell’ultimo anno sono stati 11.439, il 50,72% inrispetto al 2018, quando sbarcarono in 23.210. Un numero di gran lunga inferiore se messo a confronto con quello degli arrivi del 2017, quando ia sbarcare in Italia furono 118.914, dunque il 90,38% in più rispetto a quest’anno. Secondo i dati del ministero dell’Interno, aggiornati al 24 dicembre, il maggior numero disbarcati in Italia nelè di nazionalità tunisina (2.654). Seguono ipachistani (1.180) e gli ivoriani (1.135). I minori stranieri non accompagnati sono stati circa 1.618, circa mille inrispetto al 2018 e circa 14mila inrispetto al 2017. Intanto, da Roma, durante la ...

