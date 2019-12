Mare e neve | il Natale dei piloti di Formula 1 e MotoGP

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildeidi1 etrascorso tra, montagna e il calore della famiglia. Relax prima di iniziare il nuovo anno. ROMA – Ecco come hanno trascorso ildi1 e. Scelte diversi per i professionisti che stanno affrontando queste festività in totale relax prima di una stagione molto impegnativa per loro., montagna ma c’è qualcuno che ha preferito trascorrere il 25 dicembre in famiglia.per Valentino Rossi, montagna per Lewis Hamilton Valentino Rossi al. Vacanze al caldo per il ‘Dottore’ che, insieme alla fidanzata, Francesca Sofia Novello, ha preferito un po’ di relax all’estero prima di una stagione decisiva per il suo futuro. Decisione completamente opposta per Lewis Hamilton. Il britannico, altro protagonista dello scambio storico, ha optato per la montagna e per la sua ...

Leggi la notizia su newsmondo

