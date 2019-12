TelevideoRai101 : Incidente in scooter, muore 16enne - infoitinterno : Tragico incidente nella notte: campione di nuoto perde la vita in scooter - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Lucca, Dario D'Alessandro, incidente con lo scooter contro un muretto: #morto a 16 anni. Era campione italiano di nuoto https:… -

Era campione italiano under 18 di nuoto pinnato il giovane morto nella notte di Natale, in unstradale vicino a Camaiore, in Versilia (Lucca). Ilera sul suoquando -secondo i primi rilievi- ha urtato l' auto che aveva davanti e poi è uscito di strada finendo contro un muretto. Il giovane era una promessa del nuoto pinnato: con 5 titoli giovanili, Dario D'Alessandro era già stato convocato in Nazionale. La notizia della sua morte apre le maggiori testate on line locali(Di mercoledì 25 dicembre 2019)