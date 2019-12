Ilaria Adriatico perde la vita in un incidente stradale alla periferia di Foggia

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una donna di 34 anni,, ha perso laa 34 anni sulla statale 673,di, schiantandosi con la sua Suzuki contro un albero. La tragedia si è consumatavigilia di Natale, verso le 19.30. La giovane è stata portata subito in ospedale ma non ce l’ha fatta: troppo gravi le sue ferite. Una terribile tragedia si è consumatavigilia di Natale sulla statale 673,di. Una giovane donna di 34 anniguida di una Suzuki di colore verde, ha perso il controllo della macchina per cause ancora da accertare e si è schiantata contro un albero. Erano le 19.30 circa del 24 dicembre 2019, quandoè finita contro un albero sulla statale 673. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e le forze dell’ordine. La giovane donna ...

