Ben più cauti sul Huawei P40 | la batteria al grafene è una bufala?

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Se qualcuno, negli ultimi giorni, ha pensato che ilP40 potesse essere senza dubbio il suo prossimo smartphone di punta per merito della presuntaalintegrata sotto la scocca, quest'oggi 25 dicembre dovrà rivalutare i suoi piani. Le notizie sulla più che innovativa componente tecnologica non corrisponderebbero a verità a avrebbero assunto i contorni di una vera e propriahi-tech. Ricostruiamo la vicenda "al" snocciolata nell'ultima settimana. Come riportato anche sulle nostre pagine, un tweet dall'account ufficialeMobile Francia aveva più che scatenato gli animi dei fan boy del brand con il riferimento ai test condotti dal produttore proprio sulla nuova tecnologia al. Per quanto non esplicitamente confermato, appariva evidente come la nuova unità (al posto della più tradizionale al litio) potesse trovare posto proprio ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Mov5Stelle : Ben 345 poltrone in meno faranno risparmiare allo Stato 100 milioni di euro l’anno (circa 300 mila euro al giorno).… - WeCinema : Auguri a #JaneFonda che oggi #21dicembre spegne ben 82 candeline ??! Da grande attrice, la sua carriera è costellata… - OptiMagazine : Ben più cauti sul #HuaweiP40: la batteria al grafene è una bufala? -