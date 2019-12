Avete mai visto la compagna di Vittorio Sgarbi? Modella e attrice

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il suo nome è Sabrina Colle ed è ladi, classe 1973, la donna è legata al critico d’arte dal 1998. Ben 21 anni di storia d’amore che, però, non è affatto un amore esclusivo. Come i fan sapranno, l’uomo è infatti un vero e proprio dongiovanni del nuovo millennio e, oltre alla donna, ha sempre avuto numerose altre fidanzate. Una libertà sentimentale, quella alla base della relazione tra i due, che si fonda su un consenso e un rispetto assolutamente reciproci. E così, mentre le altre storie si sono poi rivelate fine a sé stesse, quella con la Colle è proseguita negli anni e oggi la donna è la sua fidanzata ufficiale. LadiUn rapporto anticonvenzionale quello che lega la compagnia die il critico d’arte. Alla cui base c’è una castità portata avanti per anni. «Non facciamo l’amore dal 1999. Lei non ne sente ...

Leggi la notizia su velvetgossip

IsraelinItaly : Oggi è la vigilia di #Natale e i cristiani si preparano a festeggiare! ?? Da Gerusalemme a Nazareth e da tutto il r… - reportrai3 : voi avete messo una telecamera. Ogni quanto andavate a prendere queste immagini? «In quel posto mai. Ci sono gli a… - RaiTre : “Stasera vi racconteremo, come non avete mai visto e mai ascoltato, di Pëtr Il'ic Cajkovskij”. @eziobosso… -