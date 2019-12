The New Pope | a Milano la speciale activation in Piazza San Babila

(Di martedì 24 dicembre 2019) Se due Papi non bastano, sul ledwall diSan, a, già da ieri e per tutta la giornata di oggi, 24 dicembre, è possibile diventare il nuovo Papa di The New, la nuova serie del Premio Oscar® Paolo Sorrentino dal 10 gennaio su Sky Atlantic e NOW TV.Grazie a una, chiunque passi da San, in centro a, potrà infatti farsi scattare una foto e prendere così il posto che nella locandina è di John Malkovich, nuovo protagonista della serie ambientata in Vaticano, accanto a Jude Law nei panni di Lenny...

Leggi la notizia su digital-news

0_LaLu_ : #natale2019 Canzone natalizia preferita di sempre: ci sono le parolacce e viene meglio se cantata in stato d'ebbrez… - TitoDarca : RT @che_elio: #Lombardia: 22% #PIL nazionale, 43% traffico rifiuti tossici, 90 roghi in un anno: welcome to the new #TerradeiFuochi https:/… - JaytotheB_ : @ChimGAT @Joracle_ And we are just days away from the new season djdhdhsjsjjdjsjsjkd -