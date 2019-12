(Di martedì 24 dicembre 2019) Si chiude al’intenso annostico, ed è una fine con il botto, grazie aie blitz che si terranno da giovedì 26 a lunedì 30 nella capitale russa. In particolare, dal 26 al 28 si svolgerà la manifestazione, mentre nei due giorni successivi sarà la volta di quella blitz. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul primo di questi due tornei iridati. La cadenza di gioco, in questa fattispecie, è una sorta di semilampo con una piccola variazione sul tema: si gioca, infatti, con un tempo di riflessione di 15 minuti più 10 secondi di incremento a ogni mossa per giocatore. Nel torneo maschile sono previsti 15 turni suddivisi nei tre giorni sopracitati, mentre per quel che concerne il femminile le partite scendono a 12. La punta di diamante della settimana moscovita è indubbiamente. Il norvegese, Campione del Mondo assoluto, lo scorso ...

Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Scacchi, Mondiali rapid 2019: a Mosca Magnus Carlsen cerca una vittoria che manca dal 2015, nel torneo femminile ba… - zazoomnews : Scacchi Mondiali rapid e blitz 2019: programma orari e tv. Il calendario completo - #Scacchi #Mondiali #rapid… - zazoomblog : Scacchi Mondiali rapid e blitz 2019: programma orari e tv. Il calendario completo - #Scacchi #Mondiali #rapid… -