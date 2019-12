Natale in tavola, secondo tradizione

Sarà di 98 euro a famiglia la spesa media per le tavole natalizie italiane, in aumento del 9% rispetto al 2018. I dati Coldiretti/Ixé raccontanote casalinghe per l'85% degli italiani e una media di 9 commensali. Per il menu, si preferisce il fai da te -il dato più alto degli ultimi 50 annie alla preparazione si dedicano quasi 4 ore, da passare con gli amici. Irrinunciabili spumante e panettone (91 e 79%) il pandoro insegue al 72%. Codacons 2,6 mld di spesa alimentare e sprechi per quasi il 20%.(Di martedì 24 dicembre 2019)